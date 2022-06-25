Минобороны РФ в субботу опубликовало видео с работой расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине.
"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" подразделения воздушно-десантных войск", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) обнаружил замаскированную огневую позицию бронетехники ВСУ на заброшенном предприятии.
Получив задачу, мобильный расчет ПТРК прибыл в назначенный район, развернул вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожил обнаруженную огневую точку. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БЛА.