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36 минут назад

Минобороны опубликовало кадры работы расчета ПТРК "Корнет" подразделения ВДВ на Украине

ТАСС

Минобороны РФ в субботу опубликовало видео с работой расчета противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" подразделения ВДВ в ходе спецоперации на Украине.

"Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчета ПТРК "Корнет" подразделения воздушно-десантных войск", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА) обнаружил замаскированную огневую позицию бронетехники ВСУ на заброшенном предприятии.

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Получив задачу, мобильный расчет ПТРК прибыл в назначенный район, развернул вооружение и по полученным целеуказаниям уничтожил обнаруженную огневую точку. Результат поражения фиксировался средствами объективного контроля БЛА.

Армия,Видео,Минобороны России,
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