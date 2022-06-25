ВС РФ блокировали Лисичанск с юга

Группировки войск «Центр» Вооруженных сил (ВС) России блокировали Лисичанск с юга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

Конашенков отметил, что за пять дней было освобождено 11 населенных пунктов, в том числе крупные поселки Лоскутовка, Мирная Долина, Устиновка.

В Минобороны также сообщили об освобождении населенных пунктов Горское и Золотое в Луганской народной республике (ЛНР).

По словам Конашенкова, южная группировка войск под командованием генерала армии Сергея Суровикина завершила разгром окруженной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в горском котле.

Горский котел

Кольцо союзных сил в районе Горского и Золотого сомкнулось 22 июня. В окружение, по данным властей ЛНР, попали около 2 тысяч военных. Из них около 1,8 тысячи военнослужащих ВСУ, 120 боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России организация), до 80 иностранных наемников. Кроме того, было захвачено свыше 40 боевых бронированных машин и порядка 80 орудий и минометов.

В Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) подтвердили, что город Горское взят союзными силами под полный контроль. Пресс-служба ведомства разместила видео, на котором видно, как военные водружают флаг республики у здания городской администрации.

24 июня военный корреспондент Семен Пегов сообщил, что Вооруженные силы вместе с бойцами Луганской народной республики вошли в остающийся под украинским контролем город Лисичанск.

Пленные под Лисичанском

В тот же день подполковник НМ ЛНР Андрей Марочко заявил, что группировка ВСУ под Горским и Золотым полностью потеряла боеспособность и «перестала существовать как цельное подразделение».

По информации помощника министра внутренних дел ЛНР Виталия Киселева, под Лисичанском сдались в плен коло 600 украинских боевиков.