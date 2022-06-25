Решение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) оставить позиции в Северодонецке поможет им занять лучшие позиции для обороны в дальнейшем. Об этом сообщил один из представителей Пентагона на брифинге.

«С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для оборонительных действий. Полагаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень затратный успех», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Чиновник также гарантировал, что у украинских военнослужащих есть возможности для дальнейшего ведения боевых действий, особенно с учетом того, что Киев получил от США реактивные системы залпового огня HIMARS.