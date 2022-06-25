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1 час назад

В Пентагоне одобрили отступление ВСУ из Северодонецка

Газета.Ru

Решение Вооруженных Сил Украины (ВСУ) оставить позиции в Северодонецке поможет им занять лучшие позиции для обороны в дальнейшем. Об этом сообщил один из представителей Пентагона на брифинге.

«С выходом из Северодонецка ВСУ смогут занять лучшие позиции для оборонительных действий. Полагаю, важно задуматься о цене, которую Россия заплатила за этот очень небольшой и очень затратный успех», — отметил представитель американского оборонного ведомства.

Чиновник также гарантировал, что у украинских военнослужащих есть возможности для дальнейшего ведения боевых действий, особенно с учетом того, что Киев получил от США реактивные системы залпового огня HIMARS.

ВС РФ блокировали Лисичанск с юга

Силы Луганской народной республики ранее взяли под контроль уже три точки в Лисичанске. Об этом сообщил командир военной части Народной милиции ЛНР. По его словам, речь идет о районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Также под контроль войск ЛНР перешел пригород Лисичанска, поселок Мирная Долина.

Армия,Видео,Верховный суд,Пентагон,
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