Раскрыто положение дел с освобождением Лисичанска

Силы Луганской народной республики, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трёх точках города, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.

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«Сейчас наши силы находятся уже в трёх точках Лисичанска, в частности, в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех», — сообщил он.

Также освобождён пригород Лисичанска посёлок Мирная Долина.

«Там попали в плен боевики 201 отдельного батальона "Берлинго"», — заявил командир.

По предварительным данным, в этом же районе был уничтожен украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка, позывной «Душман».

Тем временем, войска Украины обстреляли населённый пункт Кременец в Донецкой Народной Республике. Там было выпушено пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.