Раскрыто положение дел с освобождением Лисичанска

Силы Луганской народной республики, освобождающие Лисичанск, находятся уже в трёх точках города, сообщает РИА Новости со ссылкой на командира воюющей в этом районе военной части Народной милиции ЛНР.
«Сейчас наши силы находятся уже в трёх точках Лисичанска, в частности, в районе завода резино-технических изделий и стекольного завода. Пытаемся развить успех», — сообщил он.
Также освобождён пригород Лисичанска посёлок Мирная Долина.
«Там попали в плен боевики 201 отдельного батальона "Берлинго"», — заявил командир.
По предварительным данным, в этом же районе был уничтожен украинский националист, замкомандира механизированной бригады Игорь Душка, позывной «Душман».
Тем временем, войска Украины обстреляли населённый пункт Кременец в Донецкой Народной Республике. Там было выпушено пять снарядов калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«После 03.00 зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины — Прим. ред.) по направлениям: 05.00 - н.п. Победа - н.п. Кременец: выпущено 5 снарядов калибром 122 мм», — следует из сообщения.