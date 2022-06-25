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46 минут назад

ВСУ устроили склад боеприпасов в подвале жилой многоэтажки в Горском

Деловая газета "Взгляд"

Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

ВСУ устроили склад оружия в подвале жилой многоэтажки в Горском
Фото: ReutersReuters

«Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.

Местные жители рассказали, что этот дом стоит в самом центре квартала, и там достаточно много людей.

Ранее военнослужащие сил ЛНР водрузили флаги республики, России и знамя батальона «Призрак» у администрации Горского.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что освобождение Золотого и Горского войдет в военные учебники как самая эффективная спецоперация в плане военной экономики.

Армия,Иван Филипоненко,Рамзан Кадыров,
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