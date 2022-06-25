ВСУ устроили склад оружия в подвале жилой многоэтажки в Горском

Украинские силовики оборудовали склад боеприпасов в подвале многоквартирного жилого дома в городе Горское в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.
«Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.
Местные жители рассказали, что этот дом стоит в самом центре квартала, и там достаточно много людей.
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