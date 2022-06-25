ВСУ устроили склад оружия в подвале жилой многоэтажки в Горском

«Здесь все усеяно минометными минами, калибр 120 миллиметров, 82 миллиметра, боеприпасы различных систем, заряды ВОГ-17 к гранатометам. И все это в подвале жилого дома. Какой ущерб может нанести весь этот арсенал в случае детонации одного из имеющихся здесь боеприпасов, сложно оценить. Ну, дом сложится», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко.