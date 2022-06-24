Минобороны: ВСУ разместили РСЗО на чумном кладбище Одессы

ВСУ сосредоточили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) на территории чумного кладбища Одессы, чтобы потом обвинить российскую армию в разрушении погребений и возникновении биологической опасности, рассказал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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«На территории кладбища погибших от чумы в XIX веке (район Привоза, холм Чумка, ул. Водопроводная) боевиками ВСУ осуществляется концентрация крупнокалиберной артиллерии и РСЗО иностранного производства», – сказал Мизинцев, сообщает Telegram-канал военного ведомства.

За организацию провокации отвечают специалисты 83-го центра информационно-психологических операций ВСУ. Также неонацисты оборудовали опорные пункты и разместили установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) в двух школах донецкой Ясногорки.

«При этом в учебных заведениях под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов», – добавил Мизинцев.