Балтфлот начал учения с десантированием в Калининградской области

Морская пехота и спецназ Балтийского флота начали учения на полигоне в Калининградской области, в ходе которой отрабатывают десантирование и поражение коммуникаций условного противника. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Интерфакс».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе флота, в течение предстоящих семи дней военнослужащие совершат около 150 прыжков в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации, после которых будут выполнять «задачи на земле».