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1 час назад

Балтийский флот начал учения с десантированием в Калининградской области

Lenta.ru

Морская пехота и спецназ Балтийского флота начали учения на полигоне в Калининградской области, в ходе которой отрабатывают десантирование и поражение коммуникаций условного противника. Об этом в пятницу, 24 июня, сообщает «Интерфакс».

Балтфлот начал учения с десантированием в Калининградской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказали в пресс-службе флота, в течение предстоящих семи дней военнослужащие совершат около 150 прыжков в полном боевом снаряжении из транспортно-боевых вертолетов Ми-8 морской авиации, после которых будут выполнять «задачи на земле».

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Отмечается, что в число последних входит оттачивание навыков захвата пленных, ведение разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, применение системы «ГЛОНАСС», а также новых станций ближней разведки и переносных средств наземной разведки.

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