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1 час назад

Кадыров сделал заявление об освобождении еще одного пункта в ЛНР

Елена Прошина

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Горское в Луганской народной республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сначала Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Золотое. Однако потом добавил, что освободить удалось и город Горское. При этом он отметил, что боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, а обстановка меняется буквально за часы.

«Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров.

Он также пообещал в ближайшее время опубликовать видео с передовой.

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Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявлял, что Горское и Золотое в ЛНР взяты в блокаду. Затем офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что украинскую группировку, находящуюся в «котле» Горское – Золотое, удалось ликвидировать.

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