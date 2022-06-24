Кадыров сделал заявление об освобождении еще одного пункта в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Горское в Луганской народной республике. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Сначала Кадыров сообщил об освобождении населенного пункта Золотое. Однако потом добавил, что освободить удалось и город Горское. При этом он отметил, что боевые действия в ЛНР протекают молниеносно и непредсказуемо, а обстановка меняется буквально за часы.

«Пока мы делились с вами радостной новостью, дорогой брат Замид Чалаев сообщает об освобождении населенного пункта Горское», – написал Кадыров.

Он также пообещал в ближайшее время опубликовать видео с передовой.