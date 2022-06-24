В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Российские военные вошли в Лисичанск

Lenta.ru

Вооруженные силы (ВС) России совместно с бойцами Луганской народной республики (ЛНР) вошли в остающийся под украинским контролем город Лисичанск. Об этом сообщает военный корреспондент Семен Пегов в Telegram.

Данные о продвижении союзных сил подтвердили источники Пегова на донбасской передовой. Сейчас идут бои на окраинах города, указывают они.

Кадыров рассказал о потерях украинцев близ поселений Золотое и Горское

Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявлял, что котел вокруг Лисичанска может быть закрыт союзными частями Народной милиции ЛНР и ВС РФ с западного направления уже к вечеру 24 июня.

Вечером 23 июня глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что кольцо вокруг Лисичанска сомкнется через два-три дня. Политик заявил, что пока не может подробно раскрыть «какие-то секреты военных» на этот счет.

Армия,Видео,Семен Пегов,Виталий Киселев,Леонид Пасечник,Верховный суд,
36
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители