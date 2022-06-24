В России объяснили название самолета Checkmate

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники — это пешки, ферзь, условно говоря, Су-57, конь, с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», — сказал он, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай».