Кадыров сообщил о полном освобождении города Золотое в ЛНР

"Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал", - добавил глава Чечни.