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1 час назад

Кадыров сообщил о полном освобождении города Золотое в ЛНР

ТАССиещё 1

Город Золотое в Луганской Народной Республике полностью освобожден, сообщил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Кадыров сообщил о полном освобождении города Золотое в ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Населенный пункт Золотое освобожден от присутствия нацистских оккупантов, сообщает мой дорогой брат, Герой России Замид Чалаев. Наши бойцы приступают к полному освобождению расположенного рядом населенного пункта Горское. Зачистка идет поэтапно, кольцо сил Росгвардии, МВД России и народной милиции ЛНР понемногу сужается, нациков выявляют в зданиях и методично демилитаризуют", - написал Кадыров.

Кадыров показал скриншот, подтверждающий присутствие спецназа Британии на Украине

По его словам, такого успеха удалось достичь благодаря новой тактике ведения боя.

"Как я и говорил, наши силы используют новую тактику ведения боевых действий, и она дает ощутимые успехи. В последние дни освобождение территорий от украинских оккупантов происходит в разы быстрее и эффективнее. Среди нациков заметна паника, о чем я чуть выше вам уже рассказывал", - добавил глава Чечни.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что Вооруженные силы России в ходе спецоперации окружили в котле в районе населенных пунктов Горское и Золотое несколько подразделений ВСУ, формирование нацистов и отряд иностранных наемников. По его словам, группировка численностью около 2 тыс. человек укомплектована менее чем на 40%, а ее снабжение полностью прекращено.

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