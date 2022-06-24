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1 час назад

Киев приказал украинским военнослужащим покинуть Северодонецк

Газета.Ru

Украинским военнослужащим приказали покинуть город Северодонецк. Об этом заявил в эфире украинского телеканала «Дом» Сергей Гайдай, глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации.

Киев приказал украинским военнослужащим покинуть Северодонецк
Фото: ReutersReuters

«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — сказал Гайдай.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта, в том числе в районе Лисичанска и Северодонецка, а в районе Горского и Золотого.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Сергей Гайдай,Андрей Марочко,Владимир Путин,
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