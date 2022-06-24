Киев приказал украинским военнослужащим покинуть Северодонецк

Украинским военнослужащим приказали покинуть город Северодонецк. Об этом заявил в эфире украинского телеканала «Дом» Сергей Гайдай, глава подконтрольной Киеву Луганской областной администрации.

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«И солдаты Вооруженных сил Украины, и Национальная гвардия получили уже команду отходить на новые позиции, на новые укрепленные районы», — сказал Гайдай.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские военнослужащие сдаются в плен по всей линии фронта, в том числе в районе Лисичанска и Северодонецка, а в районе Горского и Золотого.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.