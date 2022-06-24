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27 минут назад

Минобороны России сообщило об охоте ВСУ на «Солнцепеки»

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины открыли охоту на российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщил телеканал Минобороны России «Звезда».

Минобороны России сообщило об охоте ВСУ на «Солнцепеки»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что в спецоперации на Украине задействованы экипажи «Солнцепеков» Западного военного округа. В частности, сейчас они действуют в Харьковской области.

По информации телеканала, украинские военные считают такие системы своими приоритетными целями из-за их мощи: 24 снаряда, выпущенные залпом, способны уничтожить все живое на площади 200 на 200 метров. При этом «Солнцепеки» из-за относительно невысокой дальности полета снарядов зачастую вынуждены работать на переднем крае.

США объяснили поставку более мощного оружия Украине

Ранее тяжелую огнеметную систему ТОС-1 «Буратино» назвали в США самой мощным неядерным оружием России, так как она может использовать ракеты с зажигательным или термобарическим составом для поражения противника. ТОС-1 построены на шасси танка Т-72. Боевая машина получила неуправляемые ракетные снаряды калибра 220 миллиметров. Для наведения ракет используют систему управления огнем с оптическим прицелом и лазерным дальномером.

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