Минобороны России сообщило об охоте ВСУ на «Солнцепеки»

Вооруженные силы Украины открыли охоту на российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек». Об этом сообщил телеканал Минобороны России «Звезда».

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Сообщается, что в спецоперации на Украине задействованы экипажи «Солнцепеков» Западного военного округа. В частности, сейчас они действуют в Харьковской области.

По информации телеканала, украинские военные считают такие системы своими приоритетными целями из-за их мощи: 24 снаряда, выпущенные залпом, способны уничтожить все живое на площади 200 на 200 метров. При этом «Солнцепеки» из-за относительно невысокой дальности полета снарядов зачастую вынуждены работать на переднем крае.