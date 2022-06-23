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19 минут назад

Источник: боевики "Айдара" на заводе "Азот" в Северодонецке заявили о готовности сдаться

ТАССиещё 2

Боевики украинского националистического батальона "Айдар", занявшие химпредприятие "Азот" в Северодонецке, заявили, что готовы прекратить сопротивление и сдаться в случае прекращения огня и гарантиях безопасности гражданских лиц. Об этом в четверг корр. ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Боевики "Айдара" на заводе "Азот" в Северодонецке заявили о готовности сдаться
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Айдаровцы, засевшие на "Азоте", по имеющейся информации, выразили готовность прекратить сопротивление и сдаться", - рассказал в четверг собеседник ТАСС. По его словам, украинские националисты готовы сдаться, если ЛНР выполнит их требования. "Условия, которые они выдвигают: прекращение огня, безопасный выход с промзоны гражданских лиц, а потом и они якобы готовы сложить оружие и сдаться", - добавил собеседник.

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