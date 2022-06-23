В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
53 минуты назад

В США заявили о «разгромном» поражении ВСУ в Донбассе

Газета.Ru

Подполковник вооруженных сил (ВС) США Дэниел Дэвис заявил в эфире телеканала Fox News, что ситуация в Донбассе говорит о «разгромном» поражении вооруженных сил Украины.

В США заявили о «разгромном» поражении ВСУ в Донбассе
Фото: SOPA Images/Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/ReutersSOPA Images/Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — пояснил военный, добавляя, что в настоящее время нет рациональных причин надеяться на возврат потерянных территорий под контроль ВСУ.

Дэвис также указал на то, что российские войска методично уничтожают очаги сопротивления украинских сил, с каждым днем значительно снижая их боеспособность. По его мнению, поражение ВСУ связано с недостаточным количеством отправленных Киеву западных вооружений, и разгром Украины неизбежен.

Также он высказал критику в адрес руководства США за стремление использовать Украину для ослабления и провоцирования России.

Зеленский анонсировал реформу украинской армии

«Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона», — подчеркнул Дэвис.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии и одна из моделей предполагает, что перед получением высшего образования сначала нужно будет отслужить. На вопрос об организации призыва граждан на службу по примеру Израиля, когда гражданин сначала должен пройти службу в армии и только затем может получить высшее образование, украинский президент ответил, что этот вариант рассматривается.

Армия,Владимир Зеленский,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители