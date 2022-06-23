В США заявили о «разгромном» поражении ВСУ в Донбассе

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — пояснил военный, добавляя, что в настоящее время нет рациональных причин надеяться на возврат потерянных территорий под контроль ВСУ.

Дэвис также указал на то, что российские войска методично уничтожают очаги сопротивления украинских сил, с каждым днем значительно снижая их боеспособность. По его мнению, поражение ВСУ связано с недостаточным количеством отправленных Киеву западных вооружений, и разгром Украины неизбежен.

«Я не думаю, что это честная игра. Она закончится не очень хорошо для Вашингтона», — подчеркнул Дэвис.

23 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране готовится реформа армии и одна из моделей предполагает, что перед получением высшего образования сначала нужно будет отслужить. На вопрос об организации призыва граждан на службу по примеру Израиля, когда гражданин сначала должен пройти службу в армии и только затем может получить высшее образование, украинский президент ответил, что этот вариант рассматривается.