Разработчик объяснил название истребителя Checkmate

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники – это пешки, ферзь – условно говоря, Су-57, конь – с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», – цитирует Булатова РИА «Новости».