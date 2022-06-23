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1 час назад

Разработчик объяснил название истребителя Checkmate

Деловая газета "Взгляд"

Название однодвигательного истребителя Checkmate («Шах и мат») дали самолету, поскольку на поле боя он сможет выполнять роль фигуры коня, неброского, но незаменимого, заявил замглавы проекта в ОАК Алексей Булатов.

Разработчик объяснил название истребителя Checkmate
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Название Checkmate придумали наши специалисты по маркетингу, но если брать конкретный смысл: мы представляли шахматную доску, где каждый тип летательного аппарата символизирует определенная шахматная фигура. Если беспилотники – это пешки, ферзь – условно говоря, Су-57, конь – с одной стороны, не очень примечательная фигура, но в определенный момент при выходе он очень нужен», – цитирует Булатова РИА «Новости».

По его словам, этот истребитель на поле боя – именно «конь», и решение однодвигательного истребителя нестандартное, такие самолеты не проектировались в России уже около 40 лет.

В ФСВТС заявляли, что новый легкий тактический самолет (ЛТС) составит конкуренцию новейшим боевым самолетам на мировом рынке вооружений. Новый российский легкий истребитель, который создается с невиданной скоростью, сможет развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч, при этом его дальность составит около 3 тыс. км. Первые поставки нового российского однодвигательного истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через пять с половиной лет.

Первый полет истребителя запланирован на 2025 год.

Армия,Алексей Булатов,ФСВТС России,ОАК,
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