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16 минут назад

В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском

Lenta.ru

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен союзным силам под Северодонецком и Лисичанском, они десятками выходят к российским военным. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, пишет ТАСС.

В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вся ситуация направлена на то, что территория ЛНР, судя по тенденции, будет освобождена, я полагаю, в ближайшее время», — сообщил Филипоненко, описывая ситуацию в районе боевых действий.

По его словам, передовые позиции украинских военных оттесняются в тыл «все дальше и дальше». Оборона неприятеля в этом районе, как утверждает специалист, не сможет держаться хоть сколько-нибудь долго.

В ЛНР рассказали о бегстве украинских офицеров из окружения южнее Лисичанска

Ранее посол ЛНР в России Родион Мирошник сообщил, что в окружение под Горским и Золотым южнее Лисичанска попали около двух тысяч украинских военных. Они подают сигналы о желании сложить оружие и сдаться в плен.

Армия,Иван Филипоненко,Родион Мирошник,
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