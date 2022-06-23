Шойгу призвал укрепить обороноспособность Союзного государства

Российской и белорусской сторонам следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства, заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным.
«Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышению боеготовности региональной группировки войск (сил) и единой региональной системы ПВО», – цитирует Шойгу ТАСС.
На данный момент это становится все актуальнее, и Москва готова оказывать в этом «любую поддержку белорусским друзьям».
Напомним, в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию. У него планируется встреча с российским коллегой Владимиром Путиным.
Белоруссия и Россия 25 июня отмечают 30-летие установления дипломатических отношений. 30 июня в Минске ждут с визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова.