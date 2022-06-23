В Северодонецке убит украинский майор

В Северодонецке был убит майор Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Юрий Назарук. Об этом стало известно редакции Telegram-канала «Военный Осведомитель».

Отмечается, что Назарук был участником вертолетного десанта в Мариуполь. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.