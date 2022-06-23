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23 минуты назад

Стало известно о смерти украинского майора в Северодонецке

Lenta.ru

В Северодонецке был убит майор Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Юрий Назарук. Об этом стало известно редакции Telegram-канала «Военный Осведомитель».

В Северодонецке убит украинский майор
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что Назарук был участником вертолетного десанта в Мариуполь. Других подробностей происшествия не приводится.

Ранее в министерстве внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) заявили, что Лисичанск и Северодонецк будут полностью заблокированы максимум через неделю. Помощник главы МВД республики Виталий Киселев призвал украинских военных, находящихся в этих городах, сдаться союзным силам, чтобы сохранить себе жизнь.

На Украину прибыли ракетные комплексы HIMARS

О начале спецоперации России на Украине стало известно 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями денацификацию и демилитаризацию страны.

Армия,Виталий Киселев,Владимир Путин,
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