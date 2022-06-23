В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
41 минуту назад

В Минобороны России рассказали о личных потерях среди солдат ВСУ

Газета.Ru

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о потерях среди личного состава ВСУ.

В Минобороны РФ рассказали о личных потерях среди солдат ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Минобороны, под населенным пунктом Мирная Долина в Луганской народной республике был разгромлен 34-й батальон 57-й бригады ВСУ. За два дня потери убитыми составили более 150 человек, ранены около 450 бойцов. Каждая рота батальона состояла из 15-20 солдат. Младший командный состав бросил бойцов и дезертировал из района боевых действий.

В районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики в результате обстрела 30-й механизированной бригады ВСУ осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров были эвакуированы с тяжелыми ранениями.

Ранее Минобороны России опубликовало видео специального бронепоезда «Волга», который участвует в специальной военной операции на Украине. Поезд предназначен для технической разведки, разминирования и восстановления железнодорожных путей и «малых искусственных сооружений». Он вооружен «новейшей техникой», но какой именно — не сообщается.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители