Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга рассказал о потерях среди личного состава ВСУ.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По информации Минобороны, под населенным пунктом Мирная Долина в Луганской народной республике был разгромлен 34-й батальон 57-й бригады ВСУ. За два дня потери убитыми составили более 150 человек, ранены около 450 бойцов. Каждая рота батальона состояла из 15-20 солдат. Младший командный состав бросил бойцов и дезертировал из района боевых действий.

В районе населенного пункта Клиновое Донецкой народной республики в результате обстрела 30-й механизированной бригады ВСУ осталось менее 50% личного состава. Еще более 170 солдат и офицеров были эвакуированы с тяжелыми ранениями.