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34 минуты назад

Росгвардия захватила танк Т-72 украинских войск в Донбассе

RT на русскомиещё 2

Военнослужащие Росгвардии захватили танк Вооружённых сил Украины в одном из населённых пунктов Донбасса. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Росгвардия захватила украинский танк Т-72 в Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что был проведён незначительный ремонт — и танк стал готов к бою.

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Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили в схронах неразорвавшийся снаряд к реактивной системе залпового огня «Ураган», 60 120-мм снарядов, две танковые мины, семь гранатомётов, четыре выстрела к ним, а также более 5 тыс. патронов различного калибра.

При этом один из схронов был расположен на городском кладбище.

Армия,Росгвардия,
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