Росгвардия захватила украинский танк Т-72 в Донбассе

Военнослужащие Росгвардии захватили танк Вооружённых сил Украины в одном из населённых пунктов Донбасса. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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«В ходе проведения поиска в одном из освобождённых от противника населённых пунктов Донбасса спецназовцы Росгвардии обнаружили исправный украинский танк Т-72 с полным боекомплектом», — цитирует пресс-службу ТАСС.

Отмечается, что был проведён незначительный ремонт — и танк стал готов к бою.

Кроме того, сотрудники Росгвардии нашли и обезвредили в схронах неразорвавшийся снаряд к реактивной системе залпового огня «Ураган», 60 120-мм снарядов, две танковые мины, семь гранатомётов, четыре выстрела к ним, а также более 5 тыс. патронов различного калибра.