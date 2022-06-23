На Лисичанском направлении пресекли попытку прорыва ВСУ

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России разбили украинских военных при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным Бритва.

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«Вчера во второй половине дня противником была (предпринята. — RT) попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора, и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что украинские националисты понесли потери как в технике, так и в живой силе.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи».