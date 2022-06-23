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9 минут назад

В ЛНР пресекли попытку прорыва ВСУ на Лисичанском направлении

RT на русском

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики и России разбили украинских военных при попытке прорыва из окружения на Лисичанском направлении, рассказал командир одного из подразделений оборонного ведомства республики с позывным Бритва.

На Лисичанском направлении пресекли попытку прорыва ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вчера во второй половине дня противником была (предпринята. — RT) попытка прорыва по правому флангу. Бой продлился часа полтора, и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что украинские националисты понесли потери как в технике, так и в живой силе.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что в районе Горского и Золотого при окружении украинской группировки была ликвидирована группа иностранных наёмников, там же получены ценные «трофеи».

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Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв заявил, что около 1,3 тыс. украинских военных и наёмников находятся в окружении в районе Горского и Золотого южнее Лисичанска.

По данным посла республики в России Родиона Мирошника, в городе Лисичанске находятся до 7 тыс. украинских военных.

Армия,Виталий Киселев,Родион Мирошник,Андрей Марочко,
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