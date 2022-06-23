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24 минуты назад

Кадыров рассказал о потерях украинцев близ поселений Золотое и Горское

Елена Прошина

КГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил оперативную информацию с линии фронта от бойцов специального полка полиции под командованием Героя России Замида Чалаева.

Кадыров рассказал о потерях украинцев близ поселений Золотое и Горское
Фото: ТАССТАСС

По его данным, противник взят в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское. Таким образом, закрыты все пути отступления на этом участке боестолкновений.

«Положение укронацистов весьма плачевное и чревато серьёзными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения», — заявил Кадыров.

Так он прокомментировал опубликованные видеоролики о ходе боёв.

«Судя по всему, противник несёт большие потери в живой силе», - отметил политик.

Ранее Кадыров заявил о взятии под контроль села Катериновка в Луганской народной республике. Во взятии населенного пункта участвовали бойцы спецподразделений «Ахмат». По словам главы Чечни, на месте были уничтожены многие украинские военные. Он также заверил, что те, кто скрылись, будут найдены.

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Армия,Рамзан Кадыров,
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