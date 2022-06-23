Кадыров рассказал о потерях украинцев близ поселений Золотое и Горское

КГлава Чечни Рамзан Кадыров сообщил оперативную информацию с линии фронта от бойцов специального полка полиции под командованием Героя России Замида Чалаева.

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По его данным, противник взят в плотное кольцо между населёнными пунктами Золотое и Горское. Таким образом, закрыты все пути отступления на этом участке боестолкновений.

«Положение укронацистов весьма плачевное и чревато серьёзными последствиями в виде скорого сокрушительного поражения», — заявил Кадыров.

Так он прокомментировал опубликованные видеоролики о ходе боёв.

«Судя по всему, противник несёт большие потери в живой силе», - отметил политик.