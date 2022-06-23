В Киеве раскрыли число украинских военнопленных

«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре. Но, я должна сказать, что Россия не всех из них подтверждает <...>. Подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч», — заявила она.