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39 минут назад

В Киеве раскрыли число украинских военнопленных

Елена Прошина

Около 2 тысяч военных Украины могут находиться в настоящее время в плену, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирину Верещук.

В Киеве раскрыли число украинских военнопленных
Фото: ТАСС / EPA ТАСС / EPA

«Что касается военнопленных, у нас, действительно, большое количество военнопленных, которые есть в нашем реестре. Но, я должна сказать, что Россия не всех из них подтверждает <...>. Подтвержденных в российском плену наших военнопленных у нас на сегодня около 2 тысяч», — заявила она.

В конце мая посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что число украинских пленных в Луганской и Донецкой народных республиках составляет около 8 тысяч и продолжает расти.

Ранее российский омбудсмен заявила, что матери пленных военнослужащих ВСУ обращаются к уполномоченному по правам человека в России с просьбами не возвращать их сыновей на Украину, опасаясь за их жизни.

По её словам, после приема украинских военнопленных в Севастополе их просьбы проинформировать семьи об их судьбе выполнены. После этого украинские матери начали обращаться к Москальковой с одинаковыми просьбами.

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Армия,Ирина Верещук,Родион Мирошник,ООН,
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