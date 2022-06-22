США отправят на Украину робота-собаку

Пентагон отправит на Украину одного из двух своих роботов-собак, его планируют использовать для поиска и разминирования объектов в Киевской области. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источник, знакомый с данным решением.

Фото: Boston Dynamics Boston Dynamics

«Британская организация по разминированию HALO Trust, имеющая несколько правительственных контрактов США на работу в Украине, использует Spot — робота-собаку — производства Boston Dynamics для удаления минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее контролируемых Россией районах, расположенных недалеко от Киева», — приводятся в материале слова исполнительного директора компании Криса Уотли.

Он рассчитывает, что робот-собака поможет ВСУ перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы партиями от 50 до 100 снарядов в ямы, где украинские военные смогут их безопасно взрывать вдали от гражданских лиц и команд HALO Trust, развернутых в Буче и Броварах.