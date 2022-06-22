В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+31° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
20 минут назад

США отправят на Украину робота-собаку

Елена Прошина

Пентагон отправит на Украину одного из двух своих роботов-собак, его планируют использовать для поиска и разминирования объектов в Киевской области. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy со ссылкой на источник, знакомый с данным решением.

США отправят на Украину робота-собаку
Фото: Boston Dynamics Boston Dynamics

«Британская организация по разминированию HALO Trust, имеющая несколько правительственных контрактов США на работу в Украине, использует Spot — робота-собаку — производства Boston Dynamics для удаления минометных снарядов и кассетных боеприпасов в ранее контролируемых Россией районах, расположенных недалеко от Киева», — приводятся в материале слова исполнительного директора компании Криса Уотли.

Он рассчитывает, что робот-собака поможет ВСУ перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы партиями от 50 до 100 снарядов в ямы, где украинские военные смогут их безопасно взрывать вдали от гражданских лиц и команд HALO Trust, развернутых в Буче и Броварах.

Напомним, что ранее компания уже направляла Spot на Украину. В 2020 году робот-собака побывал на Чернобыльской АЭС с целью оценки степени радиационного загрязнения в районе станции.

Армия,Пентагон,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители