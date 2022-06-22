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40 минут назад

Объяснена уникальность российского «Сармата»

Lenta.ru

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» уникальна по нескольким причинам, объясняет на страницах «Известий» военный эксперт Дмитрий Корнев.

Военный эксперт объяснил уникальность российского «Сармата»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Автор уверяет, что «таких ракет нет на вооружении ни в одной армии мира».

«Новый претендент на место № 1 в российском арсенале сможет нести больше полезной нагрузки и по любой возможной траектории (включая глобальную — через Южный полюс) сможет быстрее покинуть район базирования при встречных ядерных ударах, он будет более точным и более защищенным как от поражающих факторов ядерных взрывов в районе стартовой позиции, так и от разнообразных систем противоракетной обороны», — пишет обозреватель.

Корнев напоминает, что «Сармат» будет нести боевое оснащение в нескольких вариантах, в частности, с термоядерными боезарядами и гиперзвуковыми управляемыми блоками. По его оценке, одна такая МБР может переносить три-пять блоков, напоминающих гиперзвуковой «Авангард».

В апреле эксперт заметил, что в области военного ракетостроения Северная Корея уступает лишь США, России и Китаю.

В декабре 2021 года Корнев предположил, что российский лазерный комплекс «Пересвет» предназначен для вывода из строя спутников.

Армия,Дмитрий Корнев,
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