В Финляндии заявили о готовности сражаться с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Такое заявление сделал командующий Оборонительными силами республики генерал Тимо Кивинен. Его слова приводит Reuters.
«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.
Он добавил, что события на Украине показали финской стороне, что «самая важная линия обороны находится между нашими ушами». По мнению Кивинена, присоединение республики к НАТО также станет оборонным преимуществом для страны и в случае столкновения Финляндия окажется для России таким же «крепким орешком», как и Украина.
Кивинен заявил, что для этого республика создала значительный арсенал военной техники: запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin, а также планирует закупить 2000 беспилотников и средства ПВО. Кроме того, по его словам, власти Финляндии строят ограждение на границе с РФ. В общей сложности Хельсинки тратят 2% ВВП на оборону.
Напомним, что 18 мая Финляндия передала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявку на вступление в альянс, но процесс затянулся из-за разногласий страны с Турцией, обвиняющей финские власти в поддержке терроризма.