В Финляндии заявили о готовности сражаться с Россией

Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Такое заявление сделал командующий Оборонительными силами республики генерал Тимо Кивинен. Его слова приводит Reuters.

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«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.

Он добавил, что события на Украине показали финской стороне, что «самая важная линия обороны находится между нашими ушами». По мнению Кивинена, присоединение республики к НАТО также станет оборонным преимуществом для страны и в случае столкновения Финляндия окажется для России таким же «крепким орешком», как и Украина.

Кивинен заявил, что для этого республика создала значительный арсенал военной техники: запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin, а также планирует закупить 2000 беспилотников и средства ПВО. Кроме того, по его словам, власти Финляндии строят ограждение на границе с РФ. В общей сложности Хельсинки тратят 2% ВВП на оборону.