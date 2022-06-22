В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 53.28EUR 55.83
Войти в почту
1 час назад

В Финляндии заявили о готовности сражаться с Россией

Елена Прошина

Финляндия десятилетиями готовилась к гипотетическому нападению России и окажет жесткое сопротивление, если оно произойдет. Такое заявление сделал командующий Оборонительными силами республики генерал Тимо Кивинен. Его слова приводит Reuters.

В Финляндии заявили о готовности сражаться с Россией
Фото: WIkipediaWIkipedia

«Мы планомерно развивали нашу военную оборону именно для того вида боевых действий, которые ведутся на Украине, с массированным применением огневой мощи, бронетехники, а также авиации», — сказал Кивинен.

Он добавил, что события на Украине показали финской стороне, что «самая важная линия обороны находится между нашими ушами». По мнению Кивинена, присоединение республики к НАТО также станет оборонным преимуществом для страны и в случае столкновения Финляндия окажется для России таким же «крепким орешком», как и Украина.

Финские военные арендуют землю на границе с РФ, чтобы построить укрепления

Кивинен заявил, что для этого республика создала значительный арсенал военной техники: запаслась крылатыми ракетами дальностью до 370 километров, заказала четыре новых боевых корабля и 64 истребителя F-35 у американской компании Lockheed Martin, а также планирует закупить 2000 беспилотников и средства ПВО. Кроме того, по его словам, власти Финляндии строят ограждение на границе с РФ. В общей сложности Хельсинки тратят 2% ВВП на оборону.

Напомним, что 18 мая Финляндия передала генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявку на вступление в альянс, но процесс затянулся из-за разногласий страны с Турцией, обвиняющей финские власти в поддержке терроризма.

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,
112
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители