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1 час назад

В США поразили корабль зенитной ракетой

Lenta.ru

В рамках учений Valiant Shield Военно-морские силы (ВМС) США поразили списанный корабль зенитной ракетой Standard Missile 6 (SM-6), предназначенной для поражения воздушных целей. Ракета получила обновленное программное обеспечение, пишет The National Interest.

В США поразили корабль зенитной ракетой
Фото: U.S. NavyU.S. Navy

Отмечается, что удар по кораблю стал кульминацией двенадцатидневных учений. Эсминец Benfold типа Arleigh Burke поразил списанный фрегат Vandegrift ракетой SM-6. После удара корабль затонул.

Ракета SM-6 получила возможность поражать надводные цели после обновления программного обеспечения, которое управляет процессом наведения боеприпаса. Дальность действия SM-6 примерно в два раза больше дальности противокорабельной крылатой ракеты Harpoon.

Боевая часть SM-6 предназначена для поражения воздушных целей, но ракета развивает скорость до трех чисел Маха. Это обеспечивает необходимую для поражения надводных целей кинетическую энергию.

Япония и США провели учения в Японском море по обмену информацией о ракетных пусках

В феврале вице-адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Джон Хилл сообщил, что ракеты SM-6 можно использовать против гиперзвукового оружия. В США эксплуатируют ракеты SM-6 Block I и Block IA.

Армия,Джон Хилл,
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