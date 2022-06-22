В США поразили корабль зенитной ракетой

В рамках учений Valiant Shield Военно-морские силы (ВМС) США поразили списанный корабль зенитной ракетой Standard Missile 6 (SM-6), предназначенной для поражения воздушных целей. Ракета получила обновленное программное обеспечение, пишет The National Interest.

Фото: U.S. Navy U.S. Navy

Отмечается, что удар по кораблю стал кульминацией двенадцатидневных учений. Эсминец Benfold типа Arleigh Burke поразил списанный фрегат Vandegrift ракетой SM-6. После удара корабль затонул.

Ракета SM-6 получила возможность поражать надводные цели после обновления программного обеспечения, которое управляет процессом наведения боеприпаса. Дальность действия SM-6 примерно в два раза больше дальности противокорабельной крылатой ракеты Harpoon.

Боевая часть SM-6 предназначена для поражения воздушных целей, но ракета развивает скорость до трех чисел Маха. Это обеспечивает необходимую для поражения надводных целей кинетическую энергию.