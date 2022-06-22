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1 час назад

В ДНР объяснили отказ России от использования «Арматы» в спецоперации

Алиса Селезнёва

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ответил на вопрос, почему Россия не использует на Украине новейшие танки «Армата» и боевые машины поддержки танков «Терминатор». Об этом пишет ИА SM-News.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

"Армату" запустили в серийное производство

По словам Кимаковского, на данном этапе происходит «перемалывание» военного потенциала Украины и стран НАТО.

«Кто живет в Донбассе, мы все это прекрасно понимаем [почему ВС РФ не используют современное вооружение]. Мы терпеливо и рационально ждем, когда мы с минимальными потерями достигнем максимального результата. И наши "западные коллеги" это прекрасно видят», - пояснил эксперт.

Он также подчеркнул, что сейчас войска ДНР и ЛНР сражаются не с Вооруженными силами Украины, а со странами НАТО и поставляемым ими новейшим вооружением, которое, «к сожалению, находится в руках людей, которых оболванили».

Армия,Видео,Владимир Путин,Верховный суд,НАТО,
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