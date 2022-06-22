В ДНР объяснили отказ России от использования «Арматы» в спецоперации

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ответил на вопрос, почему Россия не использует на Украине новейшие танки «Армата» и боевые машины поддержки танков «Терминатор». Об этом пишет ИА SM-News.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

По словам Кимаковского, на данном этапе происходит «перемалывание» военного потенциала Украины и стран НАТО.

«Кто живет в Донбассе, мы все это прекрасно понимаем [почему ВС РФ не используют современное вооружение]. Мы терпеливо и рационально ждем, когда мы с минимальными потерями достигнем максимального результата. И наши "западные коллеги" это прекрасно видят», - пояснил эксперт.