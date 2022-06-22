Вероятность ударов ВСУ по Москве и курортным городам оценили

«Если у Украины появятся РСЗО HIMARS, ВСУ действительно смогут наносить удары и дальше вглубь России. Могут бить по социальным, управленческим, но в основном, я думаю, по промышленным комплексам. Хотя могут, конечно, и по местам отдыха, большого скопления людей, по тому же Краснодарскому краю», — считает Перенджиев