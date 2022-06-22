Раскрыты "ошеломительные" расходы Украины

Власти Украины в ходе вооруженного конфликта с Россией ежемесячно расходуют порядка 5-6 миллиардов долларов. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр в ходе выступления во Всемирном банке, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт организации.

По ее словам, правительство Украины, которое «должно иметь дело с войной», каждый месяц тратит на противостояние России около 5-6 миллиардов долларов.

Пауэр подчеркнула, что подобные затраты «ошеломительны», и добавила, что выделяемых из бюджета США 7,5 миллиарда долларов на помощь Украине недостаточно.

Ранее президент США Джо Байден подписал новый пакет военной помощи Киеву на сумму почти 40 миллиардов долларов. При этом 20 миллиардов будут отправлены в Киев в виде технической поддержки и военного оборудования, 9 миллиардов — в виде экономической помощи, а еще 4 миллиарда пойдут на оборонную поддержку усилиями Госдепартамента США.