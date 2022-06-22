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21 минуту назад

Госдеп обманул американских наемников, плененных на Украине

Ura.Ruиещё 8

Руководство США, которое ранее заявляло, что находится в контакте с иностранными наемниками, плененными российской стороной на Украине, не обращалось с этим вопросом в посольство РФ. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

Госдеп обманул американских наемников, плененных на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Посольство России не получало обращений от властей США касательно плененных на Украине американских наемников», — отметил он. Слова Антонова приводит РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявляли, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу. Власти США якобы проверяют подлинность фотографий, на которых могли быть изображены другие граждане — американские наемники, попавшие в плен к ВС РФ. Белый дом уже высказался по этому поводу. Он «потрясен» заявлением российских властей о вероятной казни граждан США в ДНР, пишет MK.RU. Власти США уже призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия, дополняет «Национальная служба новостей».

Белый дом потрясли слова Пескова об американских наемниках

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. Основная цель российской армии — спасение граждан Донбасса, которые в течение восьми лет подвергались обстрелам ВСУ и нацбатов. На украинской стороне сражаются иностранные наемники. Трое из них — граждане США и Марокко — были взяты в плен ВС РФ на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. В ДНР их приговорили к смертной казни.

Армия,В мире,Наемники,Анатолий Антонов,Владимир Путин,Верховный суд,Госдеп США,
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