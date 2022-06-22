Госдеп обманул американских наемников, плененных на Украине

Руководство США, которое ранее заявляло, что находится в контакте с иностранными наемниками, плененными российской стороной на Украине, не обращалось с этим вопросом в посольство РФ. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

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«Посольство России не получало обращений от властей США касательно плененных на Украине американских наемников», — отметил он. Слова Антонова приводит РИА «Новости».

Ранее в Госдепе заявляли, что США внимательно следят за ситуацией и находятся в контакте с украинскими властями по этому вопросу. Власти США якобы проверяют подлинность фотографий, на которых могли быть изображены другие граждане — американские наемники, попавшие в плен к ВС РФ. Белый дом уже высказался по этому поводу. Он «потрясен» заявлением российских властей о вероятной казни граждан США в ДНР, пишет MK.RU. Власти США уже призвали американских граждан не ездить на территорию Украины, где ведутся боевые действия, дополняет «Национальная служба новостей».