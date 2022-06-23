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40 минут назад

Зеленский анонсировал реформу украинской армии

Lenta.ruиещё 3

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал реформу армии, допустив переход к израильской модели. Об этом сообщает ТАСС.

Зеленский анонсировал реформу украинской армии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Зеленского, власти страны рассматривают вариант призыва молодежи по примеру Израиля, когда годных к службе граждан отправляют в армию до получения высшего образования.

«Есть такая модель, я не уверен, что именно такая модель будет, но мы обязательно будем рассматривать эту модель, обсуждать ее с общественностью», — сказал глава государства, общаясь по видеосвязи с израильскими студентами.

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Президент подчеркнул, то система комплектования и расчет минимального числа военнослужащих изменятся. Подход будет изменен и для студентов, добавил он. При этом Зеленский не уточнил, будут ли на Украине призывать на срочную службу женщин, как это принято в Израиле.

Армия,В мире,Санкции,Владимир Зеленский,ЕС,
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