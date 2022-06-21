Германия представила «меняющий правила игры» гранатомет

Немецкий концерн Rheinmetall представил на выставке Eurosatory в Париже ручной гранатомет, который «меняет правила игры». Автоматический гранатомет SSW40 (Squad Support Weapon 40) можно использовать как стрелковое оружие, пишет Defence Blog.

Фото: Rheinmetall AG Rheinmetall AG

Производитель отмечает, что SSW 40 является первым в мире автоматическим гранатометом с магазинным питанием, который позволяет вести огонь с упором приклада в плечо. Масса SSW40 сравнима с массой обычной штурмовой винтовки.

Гранатомет получил систему снижения силы отдачи, которая дает возможность использовать все типы 40-миллиметровых гранат, включая новые боеприпасы с увеличенной скоростью полета Medium Velocity (MV). Эти гранаты позволяют поражать цели на расстоянии до 900 метров.

Гранатомет SSW40 оснащен интерфейсами для подключения новых прицелов, а также инфракрасных программаторов для боеприпасов с дистанционным подрывом. Отмечается, что разработку SSW40 завершат в 2023 году.