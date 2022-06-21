Минобороны России получило новые минометы 2Б24

«Конструкция миномета 2Б24 имеет особенности, выгодно отличающих его от мировых аналогов. Наружная часть нижней половины ствола имеет оребрение винтового профиля, которое служит радиатором и улучшает температурный режим ствола. Это позволяет обеспечить требуемую скорострельность минами повышенного могущества», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора по производству предприятия Игоря Масленникова .

Он добавил, что опорная плита миномета позволяет вести круговую стрельбу с грунтов любого типа. Этот миномет можно быстро разбирать и собирать, он относительно легкий — 45 кг, что обеспечивает его маневренность. Транспортировать 2Б24 можно силами расчета, благодаря чему его можно применять в бою в труднодоступных местах.