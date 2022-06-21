Минобороны России получило новые минометы 2Б24

ЦНИИ «Буревестник» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передал Министерству обороны России партию 82-мм минометов 2Б24, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.
«Конструкция миномета 2Б24 имеет особенности, выгодно отличающих его от мировых аналогов. Наружная часть нижней половины ствола имеет оребрение винтового профиля, которое служит радиатором и улучшает температурный режим ствола. Это позволяет обеспечить требуемую скорострельность минами повышенного могущества», — приводит пресс-служба слова исполняющего обязанности директора по производству предприятия Игоря Масленникова.
Он добавил, что опорная плита миномета позволяет вести круговую стрельбу с грунтов любого типа. Этот миномет можно быстро разбирать и собирать, он относительно легкий — 45 кг, что обеспечивает его маневренность. Транспортировать 2Б24 можно силами расчета, благодаря чему его можно применять в бою в труднодоступных местах.
Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-мм минометов на Украине. Расчеты минометов ведут разведку позиций противника с помощью беспилотных летательных аппаратов, при выявлении целей расчеты незамедлительно отрывают огонь.120-мм боеприпас позволяет отрывать огонь по объектам на расстоянии более 7 тысяч метров.