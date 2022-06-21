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23 минуты назад

Сдавшиеся срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку

Lenta.ruиещё 2

Сдавшиеся в Херсоне срочники Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на плохую военную подготовку и старое вооружение. Об этом сообщает РИА Новости.

Сдавшиеся в плен срочники ВСУ пожаловались на плохую военную подготовку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Призывники Бойко и Невзглядов рассказали, что их части располагались в районе города Скадовска, где они выполняли поручения, не связанные с военной подготовкой.

«В основном работали, убирались. Некоторые выезжали на учения. Автоматы старые выдали», — сказал Невзглядов.

По словам военнослужащих, их колонна из около 150 человек, которая располагалась в Малых Копанях, была уничтожена в первый день после начала специальной военной операции. После разгрома срочники вместе с сослуживцами сбежали в лес.

Спустя некоторое время солдаты смогли связаться с родителями, которые посоветовали им сдаться в российскую военную комендатуру. Военные последовали их совету.

Ранее сообщалось, что в Херсоне мать сдала российским военным сына-срочника из ВСУ. Сдавшийся военный рассказал, что его колонну разбили в феврале, после чего он решил укрыться у родных.

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