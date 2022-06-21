Минобороны РФ заявило о попытке ВСУ захватить остров Змеиный. Атака не принесла результатов, так как ни одна ракета не долетела до цели. Об этом говорится в сообщении министерства, пишет РИА Новости.

«Вчера около 5 утра киевский режим предпринял очередную попытку овладеть островом Змеиный, рассчитывая нанести массированные воздушные и артиллерийские удары с последующей высадкой десанта», - говорится в сообщении министерства.

Уточняется, что в налете были задействованы более 15 беспилотников в ударном и разведывательном исполнении под прикрытием С-300, работавших в районе Тузлы и Очакова. Кроме того, на больших высотах был зафиксирован стратегический разведывательный беспилотник ВВС США «Глобал Хок» RQ-4. Удары наносились украинскими ракетами «Точка-У», системами «Ураган» и 155-мм гаубицами М-777 с позиций западнее Одессы и на острове Кубанский.

«Российская ПВО уничтожила все средства поражения противника, выпущенные по острову Змеиный, были сбиты в воздухе 13 беспилотников, 4 ракеты «Точка-У» и 21 реактивный снаряд «Ураган». Ни одно из украинских огневых средств не достигло цели на острове», - отмечается в сообщении.