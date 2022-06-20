Три способа ударить в цель. Как ракета ФСБ уничтожает объекты ВСУ

«Первый – понятный режим «выстрелил и забыл», когда ракета сразу захватила цель и дальше выполняет задачу без вмешательства экипажа вертолета. Второй и третий вариант есть только у 305-й ракеты. Второй – вертолет обнаруживает цель с помощью своей прицельной системы, передает координаты на борт ракеты, и дальше ракета выполняет полет первоначально в инерциальном режиме, а только затем захватывает цель. Третий вариант – когда вертолет находится на расстоянии, а его собственные средства не могут обнаружить цель. Ему передают ориентировочные координаты, он выстреливает в этот район ракетой в инерциальном режиме. При подходе к цели ракета передает на борт изображение, которое видит головка самонаведения.