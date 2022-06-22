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13 минут назад

Опубликовано видео уничтожения пикапов ВСУ в ЛНР

Lenta.ruиещё 4

Появилось видео уничтожения 15 пикапов ВСУ в районе Врубовки в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры публикует Telegram-канал «Военный Осведомитель».

Отмечается, что всего были подбиты 15 машин. Огонь корректировал беспилотный летательный аппарат «Орлан-10» с тепловизором.

22 июня Минобороны России сообщило о дезертирстве бойцов 57-й бригады ВСУ в ЛНР после потери более 60 процентов личного состава. Украинские солдаты отказались выполнять приказы командования в населенных пунктах Горское, Подлесное и Врубовка.

Ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окружены в Горском и Золотом под Лисичанском. В окружение попали более 1300 украинских военных и наемников.

Армия,Видео,Виталий Киселев,Минобороны России,
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