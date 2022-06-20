Кадыров опроверг обмен Тайры из «Азова» на сына чеченского чиновника

«Адам Гриценко является гражданином Украины и, по свидетельствам его же отца, он до сих пор находится в плену в собственной стране. Менять украинских граждан на украинских нацистов — не моя прерогатива, и такие вопросы не входят в мою компетенцию», — заявил он.