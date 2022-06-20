Китай испытал противоракету

Народно-освободительная армия Китая в воскресенье поздно вечером провела "последнее техническое испытание" новейшей противоракеты. Об этом сообщает китайская газета "Хуаньцю шибао" (Global Times) со ссылкой на заявление минобороны страны.

Фото: China Military China Military

"Испытания, проведенные ночью в пределах китайской границы, достигли поставленной цели. Испытания носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны", - цитирует издание китайских военных.

Предыдущие испытание этого оружия было проведено в феврале 2021 года, отмечает издание. При этом о каком именно ракетном комплексе идет речь не указывается. Перед этим испытания наземный комплексов ПРО проводились в Китае в 2010, 2013, 2014 и в 2018 годах.