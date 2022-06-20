Китай испытал противоракету

Народно-освободительная армия Китая в воскресенье поздно вечером провела "последнее техническое испытание" новейшей противоракеты. Об этом сообщает китайская газета "Хуаньцю шибао" (Global Times) со ссылкой на заявление минобороны страны.
"Испытания, проведенные ночью в пределах китайской границы, достигли поставленной цели. Испытания носят оборонительный характер и не направлены против какой-либо страны", - цитирует издание китайских военных.
Предыдущие испытание этого оружия было проведено в феврале 2021 года, отмечает издание. При этом о каком именно ракетном комплексе идет речь не указывается. Перед этим испытания наземный комплексов ПРО проводились в Китае в 2010, 2013, 2014 и в 2018 годах.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Китая Чжан Хэцин опубликовал в Twitter карикатуру, критикующую США за ее участие в конфликте на Украине. На рисунке изображен медведь, олицетворяющий Россию, на пороге у которого стоит горящий ящик с пометкой "украинский кризис". От ящика через двор тянется подожженный фитиль, на другом конце которого виден американский Дядя Сэм с канистрой топлива в руках.