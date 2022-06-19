Иран научился уничтожать американские авианосцы

Американское аналитическое издание »1945» утверждает, что Иран способен вывести из строя и потопить американские авианосцы. Об этом говорится в публикации, подготовленной аналитиком Центра политики безопасности и бывшей научной сотрудницы израильского университета имени Райхмана Майи Карлин.

Фото: Class J. M. Tolbert/ U.S. Navy/AP Class J. M. Tolbert/ U.S. Navy/AP

«Поскольку в последние годы КСИР активизировал свои усилия по расширению и совершенствованию своих арсеналов вооружений, возросшие возможности Ирана представляют большую угрозу для его противников, включая Америку», - утверждает Карлин.

По ее словам, подводные лодки класса Kilo ВМС Ирана оснащены торпедами, которые могут серьезно повредить конструкцию авианосца. Кроме того, Иран смог разработать баллистические ракеты большей дальности, которые в конечном итоге будут способны поражать объекты США, утверждает аналитик.

Она напомнила, что в 2015 году Корпус страж исламской революции выпустил ракеты рядом с авианосцем класса «Нимиц» USS Harry S. Truman, когда он проходил через Ормузский пролив. Кроме того, в 2019 году ВМС Ирана открыто атаковали нефтяные танкеры в Оманском заливе, «что свидетельствует о том, что у режима есть возможность и готовность к эскалации конфликта».

«Хотя оборона США лучше во всех отношениях, возможность успешного уничтожения Ираном авианосца ВМС США не исключена», - резюмирует Карлин.

Ранее сообщалось, что Китай спустил на воду третий национальный авианосец «Фуцзянь», названный в честь восточной провинции страны. Спуск на воду прошел под звуки гимна КНР с соблюдением существующих традиций.