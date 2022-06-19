В Британии нашли способ противостоять «шпионажу» России на границах

«У нас должна быть возможность реагировать на это. Если вы защищаетесь дешевой техникой, это ненадежно, датчики хуже, вы не можете летать на дальние расстояния и проводите меньше времени в воздухе... Сейчас мы наблюдаем настолько экспансионистское поведение России, что многим не снилось. Нам приходится использовать флот значительно чаще, чем раньше», — подчеркнул Ливси.