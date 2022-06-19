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21 минуту назад

Раскрыто местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»

Lenta.ruиещё 1

Сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры батальона «Азов» находятся в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Раскрыто местонахождение сдавшихся в плен в Мариуполе командиров «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В настоящее время несколько человек из числа командиров "Азова", которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в "Лефортово"», — рассказал собеседник агентства.

При этом он не уточнил, о ком идет речь.

Ранее сообщалось, что заместитель полка Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Волынский (позывной «Волына»), этапированы для проведения следственных действий на территорию России.

Сдавшихся в плен руководителей «Азова» этапировали в Россию

О том, что Паламар и Волынский покинули территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе и сдались в плен, стало известно 20 мая.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, с завода «Азовсталь» в Мариуполе сдались в плен 1908 украинских солдат. С территории предприятия также эвакуированы 177 мирных граждан, среди которых 85 женщин и 47 детей.

Армия,Святослав Паламар,Сергей Шойгу,Минобороны России,СИЗО "Лефортово",
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