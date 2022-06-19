Ударом «Калибрами» уничтожены свыше 50 генералов и офицеров ВСУ

За прошедшие сутки в ходе спецоперации высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в 12.30 нанесен удар по пункту управления украинских войск в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщили в Минобороны России.
«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», – сообщается в Telegram-канале военного ведомства.
Кроме того, в 20.20 высокоточными ракетами большой дальности «Калибр» на территории трансформаторного завода в городе Николаев уничтожены десять 155-мм гаубиц М777 и до 20-ти боевых бронированных машин, поставленных Западом киевскому режиму за последние 10 дней, сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, высокоточными ракетами воздушного базирования в 19.20 нанесено поражение эшелону с личным составом, вооружением и военной техникой 1-го батальона 14-ой отдельной механизированной бригады, прибывшего из города Владимир-Волынский в зону боевых действий на Донбассе. В результате удара по месту разгрузки эшелона в районе железнодорожной станции Губиниха Днепропетровской области уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, 30 танков и боевых бронированных машин.