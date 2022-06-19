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44 минуты назад

Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком

Илья Родин

В районе Северодонецка добровольно сдались в плен военнослужащим Луганской народной республики бойцы и командиры нацбатальона «Айдар» (запрещен в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.

«Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино [примыкающий к Северодонецку поселок]. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого национального батальона», - отметил источник.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее, что подразделения спецназа «Ахмат» вместе со вторым корпусом НМ ЛНР освободили поселок Метелкино, напоминает РБК.

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«Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», - уточнил Кадыров.

Он добавил, что военные сразу после освобождения населенного пункта приступили к его зачистке от растяжек и мин.

Армия,Видео,Рамзан Кадыров,
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