Командование батальона «Айдар» сдалось в плен под Северодонецком

В районе Северодонецка добровольно сдались в плен военнослужащим Луганской народной республики бойцы и командиры нацбатальона «Айдар» (запрещен в РФ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в Народной милиции ЛНР.
«Сегодня вечером завершена зачистка населенного пункта Метелкино [примыкающий к Северодонецку поселок]. Сдались в плен много айдаровцев, среди которых и командиры этого национального батальона», - отметил источник.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил ранее, что подразделения спецназа «Ахмат» вместе со вторым корпусом НМ ЛНР освободили поселок Метелкино, напоминает РБК.
«Надо отметить, что в боях за этот населенный пункт за последнюю неделю украинская сторона потеряла убитыми и ранеными от 600 до 700 своих бойцов», - уточнил Кадыров.
Он добавил, что военные сразу после освобождения населенного пункта приступили к его зачистке от растяжек и мин.