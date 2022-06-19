В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 56.71EUR 59.33
Войти в почту
23 минуты назад

Глава Луганской ОВА Гайдай заявил, что мирные жители "не хотят выходить" с комбината "Азот"

Газета.Ru

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что мирные жители «отказались покидать» химический комбинат «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство УНИАН.

Стало известно об отказе мирных жителей выходить с комбината "Азот"
Фото: ReutersReuters

«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — приводит слова Гайдая издание.

По его данным, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Решена судьба пленных руководителей «Азова»

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что власти Украины сорвали эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке. По его словам, Киев также допустил многочисленные нарушения режима прекращения огня.

14 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев попросил организовать гумкоридор в Лисичанск для выхода мирных жителей с комбината «Азот». Однако российская сторона заявила, что не сможет выполнить эту просьбу из-за взорванного моста.

Армия,Сергей Гайдай,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
24
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители