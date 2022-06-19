Стало известно об отказе мирных жителей выходить с комбината "Азот"

Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай заявил, что мирные жители «отказались покидать» химический комбинат «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщает РБК со ссылкой на агентство УНИАН.

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«Им предлагали много раз эвакуироваться, они не хотят», — приводит слова Гайдая издание.

По его данным, на территории завода находятся 568 человек, в том числе 38 детей.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявлял, что власти Украины сорвали эвакуацию мирных граждан с завода «Азот» в Северодонецке. По его словам, Киев также допустил многочисленные нарушения режима прекращения огня.