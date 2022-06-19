Генсек НАТО предположил, когда закончится конфликт на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать войскам Украины возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на «годы», сообщает издание Bild am Sonntag.
Как заявил Столтенберг, «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что Киев сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса.
«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта», — сказал глава НАТО.
Он в очередной раз добавил, что военно-политический блок не будет посылать на Украину своих военнослужащих.
Генсек также заявил, что в альянсе «не видят более высокого уровня готовности ядерных сил РФ».
По его словам, «никто не знает», сколько продлится конфликт на Украине, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может «длиться годы».
Ранее Столтенберг подчеркнул, что Украина ведет справедливую войну в рамках защиты страны и не является угрозой для России.