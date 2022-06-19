Генсек НАТО предположил, когда закончится конфликт на Украине

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что поставки современного вооружения могут дать войскам Украины возможность вернуть контроль над Донбассом, и не исключил при этом возможность, что конфликт может затянуться на «годы», сообщает издание Bild am Sonntag.

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Как заявил Столтенберг, «с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность» того, что Киев сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса.

«НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта», — сказал глава НАТО.

Он в очередной раз добавил, что военно-политический блок не будет посылать на Украину своих военнослужащих.

Генсек также заявил, что в альянсе «не видят более высокого уровня готовности ядерных сил РФ».

По его словам, «никто не знает», сколько продлится конфликт на Украине, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может «длиться годы».