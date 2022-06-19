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14 минут назад

Решена судьба пленных руководителей «Азова»

Елена Прошина

Заместитель командира «Азова» Святослав Паламар (позывной «Калина») и командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Сергей Волынский (позывной «Волына»), сдавшиеся в плен в Мариуполе, этапированы для проведения следственных действий на территорию России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Решена судьба пленных руководителей «Азова»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий. Также в Россию были этапированы другие офицеры различных украинских подразделений», — заявил собеседник агентства.

В какой российский регион и командиры каких украинских подразделений еще были этапированы вместе с националистами – не уточняется.

Святослав Паламар до войны в Донбассе принимал участие не только в боях на Майдане, но и в так называемой Оранжевой революции, которая проходила на Украине с ноября 2004 года по январь 2005 года.

Сергей Волынский единственный из офицеров, кто попал под камеры журналистов после сдачи в плен. В 2014 году, когда он служил в Крыму, с разрешения войск РФ его часть покинула полуостров без оружия. Он часто выступал с публичными заявлениями вместе с другими членами националистического батальона.

Всего в Россию для проведения следственных действий было этапировано более тысячи украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в Мариуполе.

Армия,Святослав Паламар,
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