Сдавшихся в Мариуполе руководителей «Азова» вывезли в Россию

Руководителей украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России ) этапировали в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источника.

«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий», — сообщает источник агентства в силовых структурах.

Он добавил, что также в Россию были этапированы офицеры других украинских нацистских подразделений. Куда конкретно были отправлены пленные националисты не уточняется.

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник.