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24 минуты назад

ТАСС: главарей нацбатальона «Азов»* этапировали в Россию

Ura.Ru

Руководителей украинского националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) этапировали в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источника.

Сдавшихся в Мариуполе руководителей «Азова» вывезли в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сотрудники спецподразделений вывезли из ДНР на территорию РФ Святослава Паламара и Сергея Волынского для проведения с ними следственных действий», — сообщает источник агентства в силовых структурах.

Он добавил, что также в Россию были этапированы офицеры других украинских нацистских подразделений. Куда конкретно были отправлены пленные националисты не уточняется.

Сдавшийся в плен комбриг ВСУ «Волына»: На «Азовстали» были иностранцы

Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, а также спасению мирных граждан Донбасса от обстрелов ВСУ 24 февраля. В результате действий российских войск город Мариуполь был полностью зачищен от сил ВСУ и нацбатов, оставшиеся боевики были заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Через некоторое время в плен российской армии сдались 2439 военнослужащих и националистов, среди которых были высокопоставленный командир и британский наемник.

*«Азов» — украинский экстремистский националистический батальон, запрещенный на территории России.

Армия,В мире,Святослав Паламар,
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